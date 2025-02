شاهد.. سنجاب يساعد فريقا على تسجيل هدف في إنجلترا

شهدت مباراة نوريتش سيتي ضد هال سيتي في دوري الدرجة الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" مشهدا طريفا وغريبا حينما اقتحم سنجاب أرض الملعب قبل لحظات من تسجيل هدف.

وحصل نوريتش صاحب الأرض على مساعدة غير متوقعة من سنجاب دخل أرض الملعب على نحو مفاجئ بالتزامن مع بدء هجمة أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 47.

وركض السنجاب على جانب الملعب في منطقة فريق هال، وفي اللحظة نفسها كانت الكرة في حوزة بورخا ساينز لاعب نورويتش الذي رمق الحيوان لكنه استمر في اللعب ومرر الكرة إلى زميله كلين فيشر.

— Second Tier podcast (@secondtierpod) February 15, 2025