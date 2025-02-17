شاهد.. سنجاب يساعد فريقا على تسجيل هدف في إنجلترا

شهدت مباراة نوريتش سيتي ضد هال سيتي في دوري الدرجة الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" مشهدا طريفا وغريبا حينما اقتحم سنجاب أرض الملعب قبل لحظات من تسجيل هدف.

وحصل نوريتش صاحب الأرض على مساعدة غير متوقعة من سنجاب دخل أرض الملعب على نحو مفاجئ بالتزامن مع بدء هجمة أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 47.

وركض السنجاب على جانب الملعب في منطقة فريق هال، وفي اللحظة نفسها كانت الكرة في حوزة بورخا ساينز لاعب نورويتش الذي رمق الحيوان لكنه استمر في اللعب ومرر الكرة إلى زميله كلين فيشر.

🚨🚨🚨 MASSIVE NEWS 🚨🚨🚨 There was A SQUIRREL ON THE PITCH when Norwich City SCORED. This is huge. 🐿️🥜

pic.twitter.com/EETAU99bun — Second Tier podcast (@secondtierpod) February 15, 2025

وبدوره مرر فيشر كرة عرضية قابلها المهاجم الأميركي جوش سارغنت برأسه ليسجل هدفه التاسع هذا الموسم، بحسب صحيفة "ذا صن"، التي أرجعت جزءا من الفضل في هذا الهدف للسنجاب.

وأشارت إلى أن وجود الحيوانات على أرض الملعب في الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة ليس بالأمر الجديد.

في الشهر الماضي فقط تم مطاردة كلب خارج الملعب قبل لحظات من انطلاق المباراة بين بريستول روفرز وليتون أورينت.

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ودخل الكلب إلى أرض الملعب من إحدى الزوايا وتمكن من الركض طوال الطريق إلى علم الزاوية المقابلة، كل ذلك أثناء مطاردته من قبل أحد مسؤولي الملعب.

وانتهت مباراة نوريتش سيتي وهال بالتعادل 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الـ12، في حين بات في رصيد الثاني 30 نقطة يحتل بها المركز الـ21 من بين 24 فريقا.