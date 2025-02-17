شاهد.. إيقاف مدرب مدى الحياة بعد اعتداء وحشي على حكم

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الويلزي لكرة القدم إيقاف مدرب مدى الحياة وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه إسترليني، بسبب اعتدائه على حكم مساعد خلال مباراة في دوري الدرجة الرابعة العام الماضي.

وأظهر مقطع فيديو وقتها المدرب روبرت ويليامز جونز (43 عاما) وهو يضرب حكم الراية الشاب بعنف ليسقطه أرضا خلال مباراة فريقه أملوتش تاون ضد بنرينديودرايث، التي فاز فيها الأخير بنتيجة 8-0.

Galler 4. liginde Amlwch Town ve Penrhyndeudraeth arasında oynanan bir maçta ev sahibinin teknik ekibinden bir şahıs bayrak hakemini yumrukladı. Olay ada basınında geniş yankı buldu. pic.twitter.com/k15HiV0EqZ — Yiğit Deniz (@altligleren) May 2, 2024

وكان نادي أملوتش تاون قد أقال المدرب من منصبه بعد الحادثة، وأعرب في بيان عن حزنه الشديد وأسفه بسبب الاعتداء، مقدما اعتذاره للفريق المنافس والحكم.

وقالت اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد كرة القدم في غرب ويلز "لا مكان للعدوان أو الاعتداء في كرة القدم داخل اتحاد المنطقة، وسنواصل اتخاذ إجراءات صارمة بشأن أي حالات إساءة".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الحكم الشاب هو في الأساس لاعب كرة قدم لكنه تطوع كحكم راية خلال المباراة.

إعلان

وعقب الحادثة بفترة وجيزة قضت محكمة ويلزية على المدرب روبرت ويليامز جونز بالسجن 24 أسبوعا مع وقف التنفيذ، كما فرضت عليه القيام بـ 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر ودفع تعويض قدره 1000 جنيه إسترليني.