الشرطة يفوز على العين ويرافقه خارج دوري أبطال آسيا للنخبة

سجل محمود المواس هدفا وصنع آخر ليقود الشرطة العراقي لفوز شرفي 2-0 على ضيفه العين الإماراتي حامل اللقب الذي ودع دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم دون أي انتصار رغم تغيير القيادة الفنية.

وقبل المباراة، تعهد الصربي فلاديمير إيفيتش المدرب الجديد للعين بتقديم أفضل ما لديه رغم تبخر فرص الفريق في التأهل للأدوار الإقصائية بتذيله ترتيب مجموعة الغرب.

لكن إيفيتش، الذي تولى تدريب الفريق أوائل فبراير/شباط الجاري خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، أخفق في هذه المهمة ليتجمد رصيد العين عند نقطتين فقط من 8 مباريات في ذيل الترتيب.

وهز المواس الشباك في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل المنطقة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله البديل لوكاس سانتوس قبل صفارة النهاية من ركلة ركنية ليسددها بالرأس في الشباك ويرفع الشرطة رصيده إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

باختاكور يفوز على السد

حقق باختاكور الأوزبكستاني الأهم بفوزه على ضيفه السد القطري 2-1 الاثنين في طشقند، وأنعش آماله في بلوغ ثمن النهائي. وسجل برايان رياسكوس (18 و56) هدفي باختاكور، وحسن الهيدوس (37 من ركلة جزاء) هدف السد.

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وأكمل كل من الفريقين المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعب السد آدم وناس في الدقيقة 65، ولاعب باختاكور سردور صابرخوجاييف في الدقيقة 68.

وهو الفوز الأول لباختاكور مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، رافعا رصيده إلى 7 نقاط وارتقى إلى المركز السابع، فيما مني السد الذي كان ضامنا تأهله، بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع.

ويتنافس باختاكور مع الغرافة ومواطن الأخير الريان، السادس برصيد 8 نقاط، واستقلال طهران وبرسيبوليس الإيرانيين (6 نقاط لكل منهما) على البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الثلاثاء أيضا الوصل الإماراتي مع الهلال السعودي.

وحجز الممثلون الثلاثة للسعودية الهلال والأهلي (19 نقطة لكل منهما) والنصر (16) والسد (12) والوصل (11) البطاقات الخمس الأولى.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري منفصل بين الشرق والغرب (12 فريقا في كل دوري) إلى ثمن النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا خلال شهرمارس/آذار المقبل وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، على أن تبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.