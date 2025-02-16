يوم حذّر رونالدو من استخدام العبارة التي تلفظ بها بيلينغهام

أثار التعبير الذي تلفظ به جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد في وجه الحكم أمام أوساسونا وتسبب في طرده، الكثير من ردود الفعل المتباينة فيما يتعلق بتفسيره وترجمته.

وأدت العبارة التي تلفظ بها الدولي الإنجليزي إلى طرده، في الدقيقة الـ39 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

بيلينغهام تحدث عقب طرده لوسائل الإعلام الإسبانية في بامبلونا، ليؤكد أن الحكم مونويرا مونتيرو أخطأ في فهم الجملة التي قالها، والتي تسببت في طرده.

وأوضح الإنجليزي في المنطقة المختلطة "من الواضح أن خطأً قد حدث، كان هناك خطأ في التواصل".

وأضاف "لا أريد أن أكرر ما قلته، لكن الأمر أشبه بكلمة "لعنة". إذا شاهدت الفيديو، يمكنك أن ترى أنه ليس نفس ما ورد في التقرير، وآمل أن يأخذ الاتحاد (الإسباني) ذلك في الاعتبار. لم أُهِن أحدًا، هذا واضح في الفيديو، لم أقل ذلك حتى للحكم مباشرة، قلته لنفسي".

وتوجه بيلينغهام لحسابه الرسمي على منصة إنستغرام، ليعتذر لزملائه.

وقال "قيل الكثير عن سوء الفهم بالأمس، أردت فقط أن أعتذر من جديد لزملائي عن تركهم في وضعية صعبة في اللقاء، وأشكر المشجعين على الدعم والتفهم، وأراكم يوم الأربعاء في ملعبنا".

🚨⚪️ Jude Bellingham’s message to Real Madrid fans. pic.twitter.com/Lc3Ku1T56v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2025

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ليست جديدة

ولكن هذه المشاكل المتعلقة بـ"التواصل" والترجمة ليست جديدة، ففي 2018 أجرى كريستسانو رونالدو مقابلة مع قناة "لاسيكسترا" تطرق خلالها للحديث عن التعبيرات التي يتلفظ بها اللاعبون تجاه الحكام ومن بينها التعبير الذي تلفظ به بيلينغهام في وجه الحكم مونتيرو.

وقال رونالدو "لقد لعبت في إنجلترا سنوات عديدة، على سبيل المثال، عندما يحدث خطأ، يقول الإنجليز كثيرًا (اذهب إلى الجحيم) ولا يقول الحكام أي شيء. إذا قلت ذلك هنا، فسوف يطردونك".

ومن المنتظر أن يتقدم ريال مدريد باستئناف لدى رابطة الدوري الإسباني لإزالة البطاقة الحمراء، حيث إن اللاعب الإنجليزي معرّض للإيقاف مباراتين.