موعد مباراة سوريا ضد اليابان في كأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة سوريا ضد اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الاثنين 17 فبراير/شباط الجاري على ملعب "مركز لونغهوا الثقافي والرياضي".

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسوريا.

قناة البث المباشر لمباراة سوريا واليابان:

beIN Sports HD 6 (التعليق باسم الزير).

وكان المنتخب السوري قد خسر أمام منتخب كوريا الجنوبية 1-2 في منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا تايلند واليابان.

ويتصدر منتخب اليابان المجموعة بعد فوزه على تايلند بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من دور المجموعات، بفارق الأهداف عن "الشمشون الكوري"، ويحتل "نسور قاسيون" المركز الثالث، يليهم منتخب تايلند من دون نقاط.

ويعبر لدور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة لتمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.