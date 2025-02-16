صلاح يعيد ليفربول إلى سكة الانتصارات والتحليق في الصدارة
أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وشارك في تسجيل آخر، ليقود فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحقق ليفربول فوزا صعبا 2-1 على ضيفه وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 للبريميرليغ على ملعب (آنفيلد).
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وتقدم ليفربول بهدف حمل توقيع نجمه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 15.
⚽️🔥 لويس دياز يفتتح التسجيل للريدز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_وولفرهامبتون#PremierLeague pic.twitter.com/bAFHf56RGC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2025
وأضاف صلاح الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سبق له التسجيل في شباك كل من إيبسويتش تاون وبورنموث وإيفرتون.
⚽️🥅 محمد صلاح يُعزّز تقدم ليفربول بهدف من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_وولفرهامبتون#PremierLeague pic.twitter.com/VmIE5lS6mN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2025
وأشعل وولفرهامبتون المباراة من جديد، بعدما أحرز ماثيوس كونيا هدفا في الدقيقة 67 لمصلحة الضيوف، الذين حاولوا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.
⚽️🚀 كونيا يقلص الفارق بهدف صاروخي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_وولفرهامبتون#PremierLeague pic.twitter.com/R5VvGApQLH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2025
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول، الذي سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون في مباراته الماضية بالمسابقة، إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الـ17 (الرابع من القاع).