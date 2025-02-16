إيقاف 12 مباراة أو إلغاء البطاقة الحمراء.. هذا ما ينتظر بيلينغهام بعد طرده

لم يتوقف الجدل في إسبانيا بسبب طرد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا أمس السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشهر الحكم خوسيه لويس مونويرا البطاقة الحمراء في وجه بيلينغهام في الدقيقة 40 بعدما بدا كأن لاعب منتخب إنجلترا يشتكي من أحد قراراته، قبل أن يوجه إيماءة بذراعيه، وتبادل الطرفان الحديث قبل أن يخرج الحكم البطاقة الحمراء.

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وذكرت "ماركا" أن الحكم قال لمودريتش ولاعبي ريال مدريد إن بيلينغهام أهانه قائلا له "اذهب إلى الجحيم" بينما أبلغه لاعبو ريال مدريد أنه لم يكن يقصده.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن العقوبة المحتملة على بيلينغهام بعد طرده، مشيرة إلى أن الأمور ستتضح أكثر بعد الكشف عن تفاصيل تقرير الحكم، ومعرفة طبيعة اللفظ الذي وجهه له اللاعب، وما إذا كان يمكن اعتباره إهانة أم لا.

وقالت أيضا "في الحالة الأولى، إذا تم تحليل ما حدث على أنه إهانة، فإن العقوبة ستكون قاسية وتتراوح بين 4 و12 مباراة".

وأشارت إلى أن اللائحة تقول إن "إهانة أو الإساءة أو استخدام مصطلحات أو مواقف مهينة تجاه الحكم الرئيسي أو المساعدين أو الحكم الرابع أو المديرين أو السلطات الرياضية، ما لم يكن ذلك يشكل جريمة أكثر خطورة، فسيتم المعاقبة عليها بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة".

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وأضافت "أما في حال اعتبار تصرف اللاعب تجاهلا للحكم وليس إهانة في هذه الحالة سيتم إيقاف بيلينغهام مباراتين".

بيلينغهام ينفي إهانة الحكم

ونفى اللاعب الإنجليزي أن يكون وجه أي إهانة للحكم تستدعي طرده، مشيرا إلى أن ما حدث لا يعدو كونه سوء فهم فقط.

وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لريال "من الواضح أن الخطأ كان بسبب سوء فهم. أتذكر كل شيء جيدا وأيضا الفيديو لا يتطابق مع ما كتب في تقرير الحكم. لا أريد الخوض في تفاصيل ما قيل، لكنه تعبير مثل (يا إلهي!). إنه أمر صعب عندما لا يكون الحكم متأكدا ويقول شيئا لم أقله".

💬 @BellinghamJude: "No hubo ningún insulto y se ve claramente en el vídeo".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 15, 2025

وأضاف اللاعب "آمل أن تتم مراجعة الصور والتأكيد على أن ما حدث ليس ما ورد في تقرير الحكم. أتمنى أن يأخذ الاتحاد ذلك في الاعتبار لأن الصور دليل واضح".

وتابع بيلينغهام "لم يكن هناك إهانة وهذا واضح في الفيديو؛ وجهت الكلمات لنفسي. أنا لا أتحدث حتى إلى الحكم مباشرة. ولكن من الواضح أن هناك سوء فهم. لقد ظن أنني قلت ذلك له. وهذا لم يحدث".

وينوي ريال التقدم باستئناف ضد طرد بيلينغهام أمام أوساسونا، مستشهدا بالفيديوهات وما يعتبرونه صياغة خاطئة للتقرير، حيث يعتقد مسؤولو النادي أن ما قاله اللاعب الإنجليزي لا يتوافق مع ما كتبه الحكم، بحسب ماركا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال سيطلب إلغاء البطاقة الحمراء، وبالتالي عدم فرض أي عقوبة على اللاعب، موضحة أن النادي يعتبر ما حدث في المباراة أمام أوساسونا أمرا غير مسبوق، ويؤكد وجود تخطيط مسبق لإلحاق الضرر بالفريق.

وقالت أيضا "من منظور الريال فإنه ليس صدفة على الإطلاق احتساب ركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين وفي ظروف مماثلة، حيث كانت الكرة بعيدة عن لينو ضد أتلتيكو وعن بوديمير في المباراة ضد أوساسونا".

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واختتمت "لقد ضاعت 7 نقاط على ريال ويعتقد مسؤولو النادي أن كل شيء يبقى ضمن سيناريو مكتوب بهدف واضح وأن طاقم التحكيم أمام أوساسونا بقيادة مونويرا ينفذ هذا السيناريو".