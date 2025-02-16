راتب متواضع لنيمار مع سانتوس البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن راتب النجم نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي انخفض فجأة بعد أن حصل على أحد أفضل العقود في تاريخ كرة القدم مع الهلال السعودي.

وفسخ نيمار عقده بالتراضي مع الهلال مؤخرا، وعاد إلى سانتوس الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

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وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن لاعب الهلال وبرشلونة السابق تراجع في درجات سلّم الرواتب العالمي لكرة القدم.

وأضافت "بعدما نال أحد أفضل العقود في تاريخ كرة القدم مع الهلال، بات يتلقى راتبًا أكثر تواضعًا بكثير في سانتوس، بما يتماشى مع واقع بلاده".

راتب متواضع

واتفق نيمار الأب مع رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا على أن يحصل ابنه على راتب صاف قدره 20 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعادل حسب أسعار الصرف الحالية نحو 2.5 مليون يورو، أي قرابة 500 ألف يورو شهريا.

ورأت الصحيفة أن عودته إلى النادي الذي أعدّه كرويًّا ولا يزال يشجعه لا ترتبط بالراتب الذي سيناله، مشيرة إلى أنه "وضع المعايير الرياضية فوق تلك المالية، للمرة الأولى منذ رحيله عن برشلونة صيف 2017".

وستكون الأشهر الخمسة التي سيقضيها في سانتوس نقطة انطلاق له لاستعادة إحساسه بكرة القدم، بعد الكابوس الذي عاشه مع تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإعادة إطلاق مسيرته مع وضع مرحلته الأخيرة في كرة القدم الاحترافية في الاعتبار.

🚨 Neymar wants to make a sensational return to Barcelona after proving his fitness with boyhood club Santos. (Source: Cadena SER) pic.twitter.com/CxMAcwqPKu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 15, 2025

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وفي يوليو/تموز 2023، وقع نيمار عقدا لمدة عامين (لم يكمله) مع الهلال، حصل بموجبه على 320 مليون يورو بواقع 160 مليون يورو لكل موسم.

وإذا كان النجم البرازيلي يتقاضى نصف مليون دولار شهريا في سانتوس، فإن التكلفة أعلى بالنسبة إلى النادي، إذ يدفع ضريبة الدخل المستمدة من عقد نيمار، وتبلغ نحو 964 ألف يورو في تلك الأشهر الخمسة.

وفي الوقت ذاته، سيستكمل نيمار عقده بما يكسبه النادي من الإعلانات، إذ يحصل على 75% من الدخل الذي يحققه سانتوس مع الرعاة الجدد.

ومن أجل ضمان عدم تحوّل وجود نيمار إلى خسارة مالية، على سانتوس نيل 13.5 مليون يورو (نحو 80 مليون ريال برازيلي) من رعاة جدد، لتغطية الزيادة في كتلة الرواتب بعد ضمّ اللاعب، مع الأخذ في الاعتبار أن النادي لا يحصل سوى على 25% من هذه الأموال.

الأعلى أجرا

وبناء على التأثير الإعلاني الذي قد يولّده وجوده في سانتوس، قد يتمكّن نيمار من تجاوز الهولندي ممفيس ديباي ويصبح اللاعب الأعلى أجرًا في كرة القدم البرازيلية.

ويتقاضى ديباي، الذي يلعب مع كورينثيانز منذ سبتمبر/أيلول الماضي، راتبًا سنويا مقداره 4.6 ملايين يورو خالية من الضرائب، إضافة إلى حوافز مختلفة مضمونة.