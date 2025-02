راتب متواضع لنيمار مع سانتوس البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن راتب النجم نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي انخفض فجأة بعد أن حصل على أحد أفضل العقود في تاريخ كرة القدم مع الهلال السعودي.

وفسخ نيمار عقده بالتراضي مع الهلال مؤخرا، وعاد إلى سانتوس الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن لاعب الهلال وبرشلونة السابق تراجع في درجات سلّم الرواتب العالمي لكرة القدم.

وأضافت "بعدما نال أحد أفضل العقود في تاريخ كرة القدم مع الهلال، بات يتلقى راتبًا أكثر تواضعًا بكثير في سانتوس، بما يتماشى مع واقع بلاده".

واتفق نيمار الأب مع رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا على أن يحصل ابنه على راتب صاف قدره 20 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعادل حسب أسعار الصرف الحالية نحو 2.5 مليون يورو، أي قرابة 500 ألف يورو شهريا.

ورأت الصحيفة أن عودته إلى النادي الذي أعدّه كرويًّا ولا يزال يشجعه لا ترتبط بالراتب الذي سيناله، مشيرة إلى أنه "وضع المعايير الرياضية فوق تلك المالية، للمرة الأولى منذ رحيله عن برشلونة صيف 2017".

وستكون الأشهر الخمسة التي سيقضيها في سانتوس نقطة انطلاق له لاستعادة إحساسه بكرة القدم، بعد الكابوس الذي عاشه مع تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإعادة إطلاق مسيرته مع وضع مرحلته الأخيرة في كرة القدم الاحترافية في الاعتبار.

🚨 Neymar wants to make a sensational return to Barcelona after proving his fitness with boyhood club Santos.

(Source: Cadena SER) pic.twitter.com/CxMAcwqPKu

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 15, 2025