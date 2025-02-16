فليك يعلق على قضية طرد جود بيلينغهام أمام أوساسونا

أثار طرد جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد أمام أوساسونا جدلا واسعا بين منتقد للقرار ومؤيد له. وكان مدرب برشلونة هانسي فليك أحد الذين أدلوا برأيهم في القضية.

وخلال مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، أشهر الحكم خوسيه مونتيرو بطاقة حمراء مباشرة ضد بيلينغهام في الدقيقة (39) بعد جدال بينهما.

الحكم الإسباني كتب في تقرير المباراة أن بيلينغهام وجه إليه تعبيرًا غير أخلاقي بالإنجليزية، بينما أصر اللاعب أنه وجه تعبيرًا لا يحمل أي إساءة أخلاقية أو دلالات مشينة، وأن الحكم أخطأ في ترجمة التعبير.

وعلق فليك، على واقعة طرد بيلينغهام، معتبرا بأن القرار كان مثيرًا للجدل.

وخلال المؤتمر الصحفي، قبل مباراة برشلونة وضيفه رايو فاليكانو، قال فليك "بالنسبة لي، إنها قلة احترام في أي موقف".

وأضاف "أعتقد أن القرار لم يكن محترمًا، لكنني لست الشخص المخوّل لاتخاذ مثل هذه الأحكام، ما أقوله للاعبين دائمًا هو ألا يضيعوا وقتهم أو طاقتهم في الجدال مع الحكام، لأن القرارات تُتخذ بالفعل ولا يمكن تغييرها بعد إطلاق الصافرة".

وتابع "هناك لاعب واحد فقط على أرض الملعب يجب أن يتواصل مع الحكم، وهو القائد، هذا أمر واضح ويجب احترامه، لأنه يساعد في تقليل التوتر والاحتجاجات التي قد تؤثر سلبًا على الفريق".