يوم رفض النجم الأرجنتيني دي ماريا عرضا سعوديا خرافيا

أكد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا رفضه عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة وجوده في يوفنتوس الايطالي، وقبل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي.

وانضم دي ماريا إلى بنفيكا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن يوفنتوس عام 2023، وقبل ذلك وصله العرض السعودي.

وقال النجم الأرجنتيني -في مقابلة عبر منصة إكس- إنه طلب مبلغا أعلى بكثير مما عرضه النادي السعودي (لم يكشف اسمه) على أمل أن يأتي الرفض، لكنه فوجئ بالموافقة على طلبه.

وأشار إلى أنه مع ذلك أصر على رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي، وقرر الانضمام لنادي بنفيكا الذي لا يزال يدافع عن ألوانه حاليا.

Di María conta que rejeitou várias propostas astronómicas de um clube saudita para voltar ao Benfica. pic.twitter.com/zUGEPxaKco — B24 (@B24PT) February 13, 2025

وأوضح دي ماريا أن "الحقيقة أنني تلقيت عرضا من ناد سعودي وقلت لا. ثم جاءني عرض آخر أكبر من هذا المبلغ من نفس النادي. وقلت لا مرة أخرى، وحينها أخبرني صديقي الذي يدير أعمالي بضرورة حسم الموقف، لأنهم لا يعرفون أنني لا أريد اللعب هناك، حينها طلبت مبلغا ضخما، ومع ذلك وافقوا عليه".

وأردف بطل العالم "كانت زوجتي تقول لي: كيف سيعطونك هذا، أيها الأحمق؟ حسنا، كان الأحمق محقا. لقد طلبت رقما مجنونا، متوقعا منهم الرفض، ولكن بدلا من ذلك قالوا: نعم".

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وواصل "عندما أخبرني صديقي أنهم قبلوا، قلت لزوجتي: انظري أنا لست أحمق. لقد طلبنا منهم ذلك، ولبّوا طلبنا. ولكن في النهاية قررنا الذهاب إلى بنفيكا. وانتهى بي الأمر برفض العرض".

وزعم دي ماريا أنه سيكرر رفضه الانتقال للدوري السعودي لو وصله نفس العرض مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالرغبة في الذهاب إلى هناك في نهاية مسيرته المهنية.

وسجل دي ماريا 14 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، هذا الموسم مع بنفيكا.

ونشأ الجناح الأرجنتيني بأكاديمية روزاريو سنترال قبل أن ينضم إلى بنفيكا عام 2007، حيث قضى معه 3 سنوات قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 33 مليون يورو.

وبرز اللاعب البالغ من العمر حاليا 37 عاما مع النادي الملكي حيث سجل 36 هدفا وقدم 85 تمريرة حاسمة في 190 مباراة، وفاز بالعديد من الألقاب.

وعام 2014 انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو، لكنه غادر بعد عام واحد فقط بعد خلاف مع المدرب الهولندي لويس فان غال.

ووقع بعد ذلك لنادي سان جيرمان وقضى 7 سنوات في صفوفه، مسجلا 93 هدفا مع 119 تمريرة حاسمة في 295 مباراة، وفاز بجميع الكؤوس المحلية الممكنة مع الفريق الفرنسي.

وعام 2023 بعد فترة وجيزة من فوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده في قطر، انضم إلى يوفنتوس لمدة عام قبل العودة إلى بنفيكا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك دي ماريا مع منتخب الأرجنتين في 145 مباراة، وسجل 31 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، قبل أن يعتزل دوليا عام 2024.