11 فريقا لم يهزمها ميسي في مسيرته

اعتاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على الفوز وحصد الألقاب بانتظام طوال مسيرته المهنية المرموقة، لكن ثمة 11 فريقا لم يتذوق طعم الفوز ضدهم.

بين عامي 2004 و2021، سجل ميسي 672 هدفا في 778 مباراة لفريق برشلونة، وأحرز 10 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، بالإضافة إلى 7 ألقاب في كأس الملك، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب في نهائي كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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غادر ميسي برشلونة في عام 2021 وانتقل إلى باريس سان جيرمان، وحصل معه على لقبين في الدوري الفرنسي، بعدها انتقل إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي في عام 2023 وسجل 34 هدفا في 39 مباراة حتى الآن.

كما فاز ميسي (37 عاما) بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وهو رقم قياسي، وكان آخرها في عام 2023 بعد فوزه بكأس العالم (مونديال قطر 2022) مع منتخب الأرجنتين. في المقابل فشل الأرجنتيني في تحقيق الفوز ضد 11 فريقا واجههم في مسيرته.

ووفقا لقائمة أعدها موقع "بلانيت فوتبول" تذوق ميسي طعم الهزيمة خلال أيامه مع الفريق الرديف لبرشلونة على يد نادي فيلاغويوسا الإسباني الصغير، بالإضافة إلى يكلانو ديبورتيفو.

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كما فشل ميسي في الفوز ببداياته الأولى في إسبانيا ضد كل من:

نادي سباديل (ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني).

نادي ديبورتيفو أراغون (الفريق الاحتياطي لريال سرقسطة، ويلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني).

نادي نوفيلدا (ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني).

نادي فيغوريس (يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني).

نادي ديبورتيفو غرامينت (ينشط في دوري الدرجة الثانية الكتالوني).

وخلال فترة وجوده مع باريس سان جيرمان، فشل ميسي في التغلب على ستراسبورغ في مباراتين.

وبعد انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، واجه الأرجنتيني 3 فرق مع إنتر ميامي، لكنه لم يهزمها حتى الآن وهي: