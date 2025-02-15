دبلوماسي سعودي يؤكد منع "الكحول" في كأس العالم 2034

أكد السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر آل سعود منع "الكحول" في فعاليات بطولة كأس العالم المقررة في السعودية عام 2034.

وقال الأمير بندر آل سعود -في مقابلة مع قناة "إل بي سي" البريطانية الأربعاء الماضي- ردا على سؤال عن إمكانية توفير الكحول في البطولة: "لن يُباع في أي مكان خلال البطولة، بما في ذلك الفنادق والملاعب".

وتابع السفير السعودي: "يمكن للجماهير أن تفرح وتستمتع من دون الكحول. إنه ليس ضروريا بنسبة 100%. وإذا أراد أحدهم الشرب بعد مغادرته، فمرحبا به، ولكن في الوقت الحالي، لا يسمح بذلك. لكل فرد ثقافته الخاصة. نحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكننا لا نغير عاداتنا من أجل الآخرين".