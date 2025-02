الظاهرة رونالدو يكشف عن أفضل وأسوأ زملائه في الملاعب

لم يتردد النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو في الإجابة عن سؤال بشأن أسوأ لاعب كرة قدم زامله خلال مسيرته الاحترافية الحافلة سواء في الملاعب الأوروبية أو منتخب بلاده البرازيل.

وخلال استضافته في مقابلة يقدمها زميله السابق ومواطنه روماريو عبر قناته على يوتيوب، تحدث "الظاهرة" عن عدد من القضايا وأجاب عن كثير من الأسئلة من دون أي تحفظات أو تردد.

وبشأن أفضل من لعب إلى جانبه في مسيرته، قال رونالدو "كان الأفضل هما رونالدينيو في المنتخب الوطني، وزين الدين زيدان على مستوى الأندية".

وأضاف "كان زيزو يتمتع بقدر كبير من المهارة، وكان مختلفا عن الجميع وتقنيا للغاية، وجعل كل شيء يسيرا".

ولعب رونالدو وزيدان معا في صفوف ريال مدريد الإسباني 4 مواسم، إذ ارتدى الأول قميص النادي الملكي بين عامي 2002 و2007، بينما لعب الثاني للملكي بين عامي 2001 و2006.

وحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين، فإن رونالدو تعاون مع زيدان أكثر من أي لاعب آخر لتسجيل الأهداف طوال مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية.

وحقق اللاعبان خلال مسيرتهما مع الميرينغي لقبي الليغا موسم 2002-2003 وكأس الملك 2003.

وفي ما يتعلق بأسوأ زميل له، قال النجم البرازيلي -الفائز بجائزة الكرة الذهبية عامي 1997 و2002- إنه الدانماركي توماس غرافسين، الذي لعب بدوره إلى جانبه خلال فترة دفاعه عن ألوان ريال مدريد.

وأوضح "لقد كان رجلا عظيما حقا، وشخصا طيبا، منذ فترة قصيرة فاز ببطولة بوكر مقابل 50 مليون دولار أو نحو ذلك. لكنه كان سيئا للغاية في كرة القدم، وكان يراقب بقوة ويضرب بقوة. لقد كان مجرد مزحة".

