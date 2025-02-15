أستراليا تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما

تأهل منتخب أستراليا والصين لربع نهائي كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، بعد فوز الأول على قطر 3-1، و"التنين" على قرغيزستان 5-2 بالجولة الثانية من المجموعة الأولى بالبطولة المقامة في الصين.

وفي المباراة الأولى، تقدم المنتخب القطري في النتيجة بهدف سجله محمد جودة في الدقيقة 19، ثم سجل منتخب أستراليا هدف التعادل في الدقيقة 24 عن طريق ألكساندر بادولاتو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأسترالي هدفين بتوقيع وديان بوزنياك (الدقيقة 52) ودانيال بيني (الدقيقة 69).

هدف |

منتخبنا الوطني يتقدم 1-0 على أستراليا عن طريق محمد خالد

الجولة الثانية من #كأس_آسيا تحت 20 سنة#العنابي #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/mOza7YJInU — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 15, 2025

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وفي المباراة الثانية التي شهدت أحداثا درامية، بينها طرد لاعبين من قرغيزستان في دقيقتين متتاليتين (47 و48)، سجل خماسية الفريق الصيني، ليو تشينجيو (الدقيقة 13) ووانغ يديونغ (الدقيقة 45 من ركلة جزاء) وماو ويجي (الدقيقة 49) وزو بينغوانغ (الدقيقة 80 و90+2).

في حين سجل هدفي المنتخب القرغيزي، عمر مادافنينوف (الدقيقة 25) وأورسكليدي مادانوف (الدقيقة 64).

وتصدرت أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف عن الصين الثانية، في حين لا يزال رصيد قطر وقرغيزستان من دون نقاط.

وتُحسم صدارة المجموعة في المباراة المنتظرة بين أستراليا والصين الثلاثاء المقبل.