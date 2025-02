تعويضات ضخمة لمانشستر سيتي بعد كسب دعوى ضد الدوري الإنجليزي

أصدرت لجنة تحكيم بريطانية مستقلة حكما لصالح نادي مانشستر سيتي، الذي رفع دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي بخصوص القواعد الجديدة التي تحكم صفقات الرعاية.

واعتبرت المحكمة قواعد الرعاية التي تم تطبيقها بين عامي 2021 و2024 لاغية، مما يمثل انتصارا لمانشستر ستي الذي كان طعن في تلك القواعد في وقت سابق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القواعد المقصودة كانت تهدف إلى منع أندية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل بشكل أساسي من الاستفادة من عقود الرعاية المربحة المرتبطة بملاك تلك الأندية، والتي يمكن أن يكون مبالغا فيها وأعلى بكثير من سعر السوق.

