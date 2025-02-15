تعويضات ضخمة لمانشستر سيتي بعد كسب دعوى ضد الدوري الإنجليزي

أصدرت لجنة تحكيم بريطانية مستقلة حكما لصالح نادي مانشستر سيتي، الذي رفع دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي بخصوص القواعد الجديدة التي تحكم صفقات الرعاية.

واعتبرت المحكمة قواعد الرعاية التي تم تطبيقها بين عامي 2021 و2024 لاغية، مما يمثل انتصارا لمانشستر ستي الذي كان طعن في تلك القواعد في وقت سابق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القواعد المقصودة كانت تهدف إلى منع أندية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل بشكل أساسي من الاستفادة من عقود الرعاية المربحة المرتبطة بملاك تلك الأندية، والتي يمكن أن يكون مبالغا فيها وأعلى بكثير من سعر السوق.

Premier League chose this battle. Manchester City responded by declaring war. Our legal team came out on top pic.twitter.com/IjQE0V9onZ — Real Talk Manchester City (@RealTalkMCFC) February 14, 2025

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت المحكمة، من خلال لجنة مستقلة، بأن الدوري الإنجليزي الممتاز منع بشكل غير قانوني صفقتين لرعاية مانشستر سيتي.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز إن المحكمة "أيدت" بالفعل قواعد رابطة البث التلفزيوني الأسترالية، ولم تجد سوى "بعض العناصر التي تحتاج إلى تعديل".

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لكن المحكمة حكمت مرة أخرى لصالح مانشستر سيتي، الذي اتهم الدوري الإنجليزي الممتاز بـ"الكذب" على الأندية الأخرى.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكم النهائي الذي يدعم موقف مانشستر سيتي قد تكون له عواقب وخيمة على الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعني ذلك أن أي صفقات تم رفضها أو تخفيض قيمتها بموجب النظام، الذي تم تطبيقه بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، قد تخضع الآن لمطالبات بتعويضات ضخمة.

وأوضحت الصحيفة "بموجب الحكم الجديد يتعين على الدوري الإنجليزي الممتاز الآن أن يتحمل ليس فقط تكاليفه القانونية، بل تكاليف مانشستر سيتي أيضا، ويُعتقد أن قيمة كل من الشركتين مجتمعتين تقترب من 20 مليون جنيه إسترليني".

ولم يكتف السيتي بذلك، بل تقدم بطعن قانوني ضد القواعد المعدلة التي تم التصويت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة نفسها حكمها بشأن قانونية هذه القواعد في المستقبل القريب، وإذا اعتبرت هذه القواعد غير قانونية فقد تغرق رابطة الدوري في حالة من الفوضى، بحسب "ديلي ميل".