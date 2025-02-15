ثلاثية تاريخية للمصري مرموش في البريميرليغ

تألق عمر مرموش -نجم منتخب مصر- بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز عريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهاتريك مرموش في الدقائق 19 و26 و33، ليسجل اللاعب المصري أول ثلاثية له في مسيرته بالملاعب الأوروبية.

هدف رائع ومميز 👏😍 النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب الشاب جيمس ماكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وتجاوز مانشستر سيتي بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أرسنال بنتيجة 1- 5، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويقفز للمركز الرابع.

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️ النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

أما نيوكاسل يونايتد، فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة بعد خسارة ثانية على التوالي، ليتراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.

يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩 😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

إعلان

البديل ميرينو يهدي الفوز لأرسنال

وضع البديل الإسباني ميكل ميرينو فريقه أرسنال مؤقتا على بعد 4 نقاط من ليفربول المتصدر، وذلك بتسجيله هدفي الفوز على أرض ليستر سيتي 2-0.

وبدا أرسنال في طريقه للاكتفاء بالتعادل على أرض فريق يقاتل من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 81 عبر ميرينو الذي سجل هدف التقدم ثم بإحرازه هدفا ثانيا (الدقيقة 87) ضمن الفوز الثالث تواليا لفريقه والـ15 هذا الموسم.

وبهذا الانتصار الذي يدخل ضمن سلسلة من 15 مباراة متتالية من دون هزيمة للفريق اللندني على صعيد الدوري وتحديدا منذ السقوط أمام نيوكاسل 0-1 في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الجولة العاشرة، بات "المدفعجية" على بعد 4 نقاط من ليفربول الذي يلتقي الأحد على أرضه مع ولفرهامبتون.

في المقابل، بعد فشل ليستر في تحقيق فوزه الأول على أرسنال في ملعبه منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (2-0)، تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ18، لكن بفارق نقطتين فقط عن منطقة البقاء.

وفي مباريات أخرى، تعادل إبسويتش مع أستون فيلا 1-1، وفاز برنتفورد على وست هام بهدف دون رد.