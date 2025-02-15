رئيس كوريا الشمالية يحظر بث مباريات توتنهام.. ما القصة؟

أصدر رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قرارًا بحظر بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم داخل البلاد، بسبب الخلافات وتوتر العلاقات مع الجارة الجنوبية.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين توترًا ملحوظًا مؤخرًا، بعدما أُغلقت الحدود بينهما نهاية عام 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحف بريطانية، فإن قرار كيم حظر مباريات "السبيرز" جاء بسبب وجود اللاعب الجنوبي هيونغ مين سون ضمن صفوف الفريق، على خلفية الخلافات السياسية بين الجارين اللدودين.

وأوضحت الصحافة الإنجليزية أن قرار الحظر لن يقتصر على توتنهام فقط، بل سيشمل أيضًا أي فرق تضم لاعبين يحملون الجنسية الكورية الجنوبية، مثل ولفرهامبتون الذي يضم المهاجم هوانغ هي تشان، وبرينتفورد الذي يلعب له المدافع كيم جيم سو.

وذكرت أيضا أن قرار الحظر سيحرم الرئيس الكوري من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي (مانشستر يونايتد) عندما يحل ضيفًا على توتنهام السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المباريات في كوريا الشمالية تُبث بعد 4 أشهر من موعدها، وتُعرض بشكل مختصر ضمن نشرات الأخبار، بحيث تقل مدتها من 90 إلى 60 دقيقة.