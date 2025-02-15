موعد مباراة الأردن ضد كوريا الشمالية بكأس آسيا للشباب 2025 وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد كوريا الشمالية في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 تحت 20 عاما المقامة حاليا في الصين، وقنوات البث المباشر.

تقام المباراة يوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري، على ملعب لونغوا، وتنطلق العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بـ3 نقاط يليها العراق بنقطة واحدة، ثم كوريا الشمالية بفارق الأهداف وأخيرا الأردن دون نقاط.

وانتهت مباراة الجولة الأولى في البطولة بفوز السعودية على الأردن 1-0، وتعادل العراق مع كوريا الشمالية 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الشمالية

ينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

beIN SPORTS 6 (تعليق باسم الزير)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية، قطر والعراق وسوريا والأردن واليمن والسعودية، تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط الحالي إلى الأول من مارس/آذار المقبل.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.