فوز الحدود وتعادل الزوراء بالدوري العراقي

اقتنص فريق الحدود فوزا مثيرا من ضيفه الميناء 3-2 اليوم السبت في الجولة العشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتقدم علاء عبد الزهرة بهدف للميناء في الدقيقة 16 ثم تعادل محمد فاروق في الدقيقة 23.

وأضاف الميناء الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق عبد الزهرة أيضا لكن بعدها بـ5 دقائق أدرك دينيس أنتوي التعادل، ثم تقمص اللاعب ذاته دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وقد أنهى الحدود المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محبتي علي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، في حين توقف رصيد الميناء عند 20 نقطة في المركز الـ16.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فرض نوروز التعادل الإيجابي على ضيفه الزوراء 1-1.

وفي الدقيقة 57 سجل وائل بن عثمان بالخطأ في مرماه معلنا تقدم الزوراء، لكن اسو رستم أدرك التعادل في الدقيقة 80.

ورفع الزوراء رصيده الى 37 نقطة في المركز الثالث مقابل 27 نقطة لنوروز في المركز العاشر.