"ابتلاء عظيم" ينهي خلافات مرتضي منصور مع رئيس الأهلي

أعلن مرتضي منصور (الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم) انتهاء كل خلافاته مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع محمود الخطيب".

وأضاف "أدعو له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما".

وتابع منصور "أتمنى أن يعود الخطيب إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

وكان الخطيب أعلن أمس حاجته إلى الراحة وإجراء المزيد من الفحوص على أن يحصل على إجازة من عمله بالأهلي.