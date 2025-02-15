تعادل ميونخ بطعم الفوز ضد ليفركوزن يقربه من لقب دوري ألمانيا

عاد بايرن ميونخ متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بتعادل بطعم الفوز أمام مضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب من دون أهداف السبت ضمن الجولة الـ22.

وعلى ملعب "باي أرينا" فشل النادي البافاري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا أمام ليفركوزن، لكنه حافظ على فارق 8 نقاط، وهو الهدف الأهم بالنسبة إليه، في صدارة ترتيب البوندسليغا ليقترب خطوة إضافية من استعادة اللقب الذي خسره لصالح ليفركوزن الموسم الماضي.

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ومنذ استلام المدرب الإسباني شابي ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فاز 3 مرات مقابل 3 تعادلات في 6 مباريات ضد بايرن.

وجاءت آخر انتصارات ليفركوزن في ديسمبر/كانون الأول عندما أطاح بالبايرن، من مسابقة كأس ألمانيا على ملعب "أليانز أرينا" وفي لقاء شهد طرد الحارس المخضرم مانويل نوير للمرة الأولى في مسيرته.

ويتشارك الفريقان في تلقي خسارة يتيمة في البوندسليغا حتى الآن هذا الموسم، بيد أنه وبخلاف الموسم الماضي، عانى "دي فيركسيلف" لحسم المباريات المتقاربة، فوقع في فخ التعادل 8 مرات مقابل أربع للبايرن.

وتأتي النتيجة قبل 3 أيام من المباراة المهمة الأخرى التي تنتظر بايرن على أرضه ضد سلتيك الأسكتلندي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه ذهابا بصعوبة 2-1 خارج الديار.

وقال نوير لشبكة سكاي بعد المباراة "نحن سعداء بالنتيجة. كان ليفركوزن يمر بيوم جيد ووضعنا تحت الضغط. لكن في النهاية عدنا إلى الديار بنقطة".

وأضاف "ربما كان ذلك حظا سعيدا، لكن حدث لنا أيضا في الماضي أن نكون مسيطرين على المباراة أمام هذا الفريق ولا نحصل على 3 نقاط".