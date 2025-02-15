موعد مباراة برشلونة ضد فاليكانو بالدوري الإسباني وقنوات البث المباشر
15/2/2025
تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الجولة 24 للدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
وتقام المباراة غدا الاثنين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وتنطلق الساعة 23:00 بتوقيت قطر والسعودية (22:00 بتوقيت مصر) ويديرها الحكم الإسباني ماريو لوبيز.
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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فاليكانو:
- beIN Sports HD 3 (تعليق علي سعيد الكعبي)
- beIN Sports 2 FR
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول لليغا بفوز برشلونة 2-1.
ويتفوق برشلونة في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ28 انتصارا مقابل 6 فقط لفاليكانو، وقد انتهت 10 مباريات بالتعادل.
ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، ويأتي برشلونة ثالثا بـ48 نقطة.
ويحتل فاليكانو المركز السادس برصيد 35 نقطة.
المصدر : الجزيرة