موعد مباراة برشلونة ضد فاليكانو بالدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الجولة 24 للدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا الاثنين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وتنطلق الساعة 23:00 بتوقيت قطر والسعودية (22:00 بتوقيت مصر) ويديرها الحكم الإسباني ماريو لوبيز.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الظاهرة رونالدو يكشف عن أفضل وأسوأ زملائه في الملاعب list 2 of 2 ريال مدريد يحدد قلب دفاعه الموسم المقبل end of list

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فاليكانو:

beIN Sports HD 3 (تعليق علي سعيد الكعبي)

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول لليغا بفوز برشلونة 2-1.

ويتفوق برشلونة في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ28 انتصارا مقابل 6 فقط لفاليكانو، وقد انتهت 10 مباريات بالتعادل.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، ويأتي برشلونة ثالثا بـ48 نقطة.

ويحتل فاليكانو المركز السادس برصيد 35 نقطة.