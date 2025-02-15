موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتقام المباراة غدا السبت 15 فبراير/شباط على ملعب أل سادار في بامبلونا، وتبدأ الساعة السادسة والربع (18:15) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب ضمن المرحلة الـ13 بالدوري بفوز ريال مدريد 0-4.

قنوات البث المباشر لمباراة الريال وأوساسونا

البث المباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب أندية الليغا برصيد 50 نقطة بفارق نقطة أمام جاره أتلتيكو مدريد، ونقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، ويوجد أوساسونا في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بفارق 4 عن رايو فايكانو، صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري حيث خسر أمام إسبانيول بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 وهو ما أدى لتقليص الفارق بينه وبين أتلتيكو وبرشلونة.

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ويدخل الريال المباراة ولديه أفضلية كبيرة على منافسه، لا سيما أنه فاز في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين بالدوري كما أنه لم يخسر في آخر 25 مباراة جمعتهما بكافة المسابقات، وترجع آخر خسارة تلقاها الريال أمام أوساسونا لـ31 مايو/أيار 2009 عندما خسر 1-2.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

كورتوا، فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، ميندي، كامافينغا، سيبايوس، رودريغو، بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام ريال مدريد

هيريرا، أريسو، هيراندو، كاتينا، كروز، غارسيا، مونكايولا، تورو، أوروز، زاراغوزا، بوديمير.

حكم مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

يقود الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني.