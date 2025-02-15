موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي وقنوات البث المباشر
تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث المباشر.
وتقام المباراة غدا الأحد على ملعب توتنهام هوتسبير، وتبدأ الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (18:30 بتوقيت القاهرة).
وقد انتهت مباراة الذهاب ضمن المرحلة السادسة بالدوري بفوز توتنهام في أولد ترافورد 3-0.
قنوات البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد
البث المباشر للمباراة سيكون على القناة التالية:
- beIN Sports HD 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.
وقد التقى الفريقان آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز توتنهام بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة. وشهد آخر لقاء بينهما بالدوري فوز فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بقيادة المدرب السابق الهولندي إيريك تين هاغ.