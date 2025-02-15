موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي وقنوات البث المباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتقام المباراة غدا الأحد على ملعب توتنهام هوتسبير، وتبدأ الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (18:30 بتوقيت القاهرة).

وقد انتهت مباراة الذهاب ضمن المرحلة السادسة بالدوري بفوز توتنهام في أولد ترافورد 3-0.

قنوات البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

البث المباشر للمباراة سيكون على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز توتنهام بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة. وشهد آخر لقاء بينهما بالدوري فوز فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بقيادة المدرب السابق الهولندي إيريك تين هاغ.