ماذا قال بيلينغهام للحكم قبل طرده أمام أوساسونا؟

تعرض النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينغهام للطرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما بدا أنه وجه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.

وأشهر الحكم خوسيه لويس مونويرا البطاقة الحمراء في وجه بيلينغهام في الدقيقة 40 بعدما بدا كأن لاعب منتخب إنجلترا يشتكي من أحد قراراته، قبل أن يوجه إيماءة بذراعيه، وتبادل الطرفان الحديث قبل أن يخرج الحكم البطاقة الحمراء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحكم مونويرا قال لمودريتش ولاعبي ريال مدريد أن بيلينغهام أهانه، وقال له "اذهب إلى الجحيم". وأبلغه لاعبو ريال مدريد أنه لم يكن يقصده.

وعن طرد بيلينغهام، قال المدرب كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "البطاقة الحمراء لبيلينغهام.. أعتقد أن (الحكم) لم يفهم الإنجليزية جيدا. لقد ارتكب خطأ، ترجمة كلمة اذهب إلى الجحيم في الإسبانية هي "لا تعبث معي"، إنها ليست شيئا.. حدثت أشياء في هذه المباريات الثلاث الأخيرة شاهدها الجميع، ولا أشعر برغبة في إضافة المزيد، لأنني أريد أن أكون على مقاعد البدلاء في المباراة التالية".

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وتابع أنشيلوتي "أود التحدث إلى الحكم، وليس إلى بيلينغهام.. الأخير لم يفعل أي شيء يستحق الطرد، لم يفعل أي شيء على الإطلاق، لقد ارتكب الحكم خطأ في الترجمة ولا شيء أكثر من ذلك".

وأضاف الفني الإيطالي "كانت هناك حالتان أو 3 حالات كان لا بد من مراجعتها من تقنية الفيديو المساعد لكن للأسف لم تتم مراجعتها".

ويستمر غياب الفريق الملكي، المنتشي بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي أوروبيا، عن الانتصارات في الدوري الإسباني للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارة أمام إسبانيول وتعادلين مع أتلتيكو مدريد وأوساسونا.