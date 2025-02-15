جيك بول يستعرض طائرته الفاخرة بفضل أرباحه من الفوز على تايسون

استعرض الملاكم وصانع المحتوى الأميركي جيك بول طائرته الجديدة التي حرص على امتلاكها بعد انتعاش حساباته البنكية بمبلغ مالي ضخم، عقب فوزه في نزال استعراضي شهير على مواطنه أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون.

وتفاخر بول بأنه أصبح نجما عالميا، مشيرا في بث عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه بات "الوجه الجديد للملاكمة، ولا يمكن إقامة أكبر نزال عام 2025 دون أن يكون اسمي حاضرا فيه".

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بول -الذي تحول من مجرد صانع محتوى في يوتيوب إلى ملاكم في الوزن الثقيل- أنفق أموالا طائلة بعد نزاله مع تايسون، ومن بين مقتنياته الجديدة طائرة فاخرة.

Jake Paul bought his first private jet pic.twitter.com/wplIenIvuS — Dexerto (@Dexerto) February 14, 2025

وحصل الملاكم اليوتيوبر على 32 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) بعد نزاله الشهير ضد تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على حلبة ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون، في حين تبلغ قيمة ثروته بشكل عام 78 مليونا.

وشارك بول (28 عاما) مقاطع فيديو ظهر فيها مستعرضا طائرته الضخمة، إذ كان يسترخى على سرير في منتصف الرحلة قبل أن يتناول طبقا من الطعام، كما عرض سيارة فاخرة من طراز مرسيدس مايباخ تبلغ قيمتها حوالي 220 ألف دولار.

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وبحسب الصحيفة فإن بول يعمل على خوض نزال جديد خلال الفترة القادمة، بعد تعثر النزال الذي كان من المفترض أن يجمعه ضد كانيلو ألفاريز.

وكشف بول مؤخرا عن قائمته الخاصة بملاكمين يحلم بخوض نزال ضدهم من خلال نشره صورة -على حساباته في مواقع التواصل- تتضمن أسماء كبيرة أمثال فيوري ودانييل دوبوا وكونور ماكغريغور وفلويد مايويذر.

كما يظهر أيضا في الصورة الساخرة جيرفونتا ديفيس وأرتور بيتيربييف وريان غارسيا وأليكس بيريرا ونيت دياز و"كي إس آي".

وقد ظهر بول يحمل حقيبة نقود مع تعليق "من التالي؟".