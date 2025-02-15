الاتحاد السوري يحدد موعد انطلاق دوري كرة القدم

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الجمعة، تحديد 10 أبريل/نيسان المقبل موعدا لاستئناف النشاط الكروي المحلي على مستوى جميع الفئات والدرجات.

وجاء هذا القرار "بالتشاور مع اللجنة الاستشارية"، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات والإجراءات والتدابير، إضافة إلى قرارات تتعلق بالشؤون التحكيمية والمدربين، والأمور التنظيمية والإدارية.

كما قرر الاتحاد تعيين رغدان شحادة مديرا لمنتخب الرجال، وأنس صابوني مدربا مساعدا بعد التنسيق مع المدير الفني للمنتخب الإسباني خوسيه لانا، وتكليف كادر فني وطني باستكشاف اللاعبين السوريين المغتربين.

وقرر الاتحاد المشاركة في بطولات غرب آسيا لفئات تحت 23 سنة وللشباب والناشئين والشابات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مراسلة الاتحاد الآسيوي لاعتماد دورة دبلوم المدربين المحترفين الآسيويين.

وكان الاتحاد السوري السابق أعلن مطلع ديسمبر/كانون الأول تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى حتى إشعار آخر "بطلب من الأندية".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السوري باستقالاتهم رسميا.