أكثر 10 لاعبين تسجيلا لركلات الجزاء منذ عام 2000

يحتل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ترتيب قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء مع الأندية والمنتخب منذ عام 2000، متفوقا على البرازيلي هالك أتلتيكو مينيرو في المركز الثاني وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي صاحب المركز الثالث.

وسجل رونالدو 182 هدفا من ركلات الجزاء بنسبة نجاح بلغت 85% متقدما على هالك وميسي بنسبة نجاح في التسديد بلغت 83% و79% على التوالي وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أكثر فاعلية؛ إذ سجل 91% من ركلات الجزاء التي سددها محرزا 97 هدفا. ويحتل مهاجم برشلونة المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء منذ عام 2000.

وتاليا قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء منذ 2000:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (182 هدفا ونسبة نجاح 85%). البرازيلي هالك (123 هدفا، ونسبة نجاح 83%). الأرجنتيني ليونيل ميسي (122 هدفا، ونسبة نجاح 79%). البولندي روبرت ليفاندوفسكي (97 هدفا ونسبة 90%). الإنجليزي هاري كين (93 هدفا ونسبة نجاح (89%). البرازيلي نيمار (93 هدفا ونسبة نجاح 84%). الصربي دوشان تاديتش (90 هدفا ونسبة نجاح 82%). السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (89 هدفا ونسبة نجاح 82%). الإيطالي تشيرو إيموبيلي (86 هدفا ومعدل نجاح (82%). الإسباني دافيد فيا (80 هدفا ومعدل نجاح 85%).