إبراهيموفيتش: شيء وحيد يتفوق فيه رونالدو على ميسي

لم يتردد الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش كثيرا عندما طُلب منه الاختيار بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في 2022 في مناظرة أفضل لاعب على مر التاريخ.

ويجادل مشجعو رونالدو بأن المهاجم البرتغالي لديه أهداف أكثر من منافسه، في حين يعتقد الكثيرون أن الأرجنتيني حسم الجدل أخيرا بالفوز بكأس العالم في قطر عام 2022.

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لكن يبقى الأشخاص الأكثر تأهيلا للتدخل في هذا الموضوع هم لاعبو كرة القدم السابقون أمثال مهاجم مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق إبراهيموفيتش الذي لا يبدي أي حرج من الموضوعات المثيرة للجدل.

ففي حديث لموقع "سبورت بيبل" في 2022، رد إبراهيموفيتش بأسلوبه المثير للجدل والواثق المعتاد قائلا "الشيء الوحيد الذي يتفوق به رونالدو على ميسي هو العمر".

وأثار مشجع تشلسي فرانك خالد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة الاقتباسات دون سياق، الأمر الذي أثار غضب مشجعي رونالدو.

وكتب أحدهم "لم أر لاعبا أكثر غيرة وأنانية من إبراهيموفيتش. كان لدى سولومون كالو مسيرة أفضل من هذا المحتال"، وأضاف آخر: "زلاتان غيور فقط ولا يمكنه أبدا تحقيق ما حققه كريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم"، وعلق ثالث: "يتحول زلاتان إلى ممثل كوميدي، يحتاج إلى احترام سي آر 7".

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في المقابل قام آخرون بالدفاع عن إبراهيموفيتش مشيرين إلى أن فوز ميسي بكأس العالم 2022 بقطر أنهى بشكل أساسي الجدل حول من هو الأعظم على الإطلاق.

وكتب أحدهم "ميسي أنهى المناقشة. لا يوجد ما نتحدث عنه بعد الآن"، بينما قال آخر: "زلاتان ليس مخطئا في رأي البعض، فإن تعليقات إبراهيموفيتش تتحدث في الواقع عن أجندة خفية ضد رونالدو، وليس مجرد إبداء رأيه الموضوعي".

علاقة غير ودودة

وتبدو العلاقة بين زلاتان وكريستيانو استثنائية لأن السويدي كان دائم التقليل من شأن أسطورة البرتغال خاصة عند مقارنته بغريمه ميسي.

ففي 2016 أدلى إبراهيموفيتش بتصريح مشابه قائلا "أعتقد أن ميسي فريد من نوعه. ما يفعله، لا أعرف ما إذا كنا سنرى لاعبا آخر يفعل الأشياء التي يفعلها. إنه مختلف عن رونالدو لأنه نتيجة تدريب شاق. إنه ليس طبيعيا".

ويعود أصل العداء إلى انتصار رونالدو على إبراهيموفيتش في ملحق تصفيات كأس العالم 2014 ضد السويد حين سجل "الدون" 3 أهداف "هاتريك" قاد بها البرتغال للفوز 3-2، ومن ثم التأهل للمونديال على حساب رفاق زلاتان الذي سجل هدفي بلاده.

وكتب أحد الأشخاص على منصة "إكس" "لم أكن أعتقد قط أن الأداء يمكن أن يهز سلامك العقلي لمدة 9 سنوات".

تواجه رونالدو 13 مرة مع إبراهيموفيتش، منها 3 مباريات على مستوى المنتخبين البرتغالي والسويدي، و10 على صعيد الأندية، وسجل رونالدو 8 أهداف مقابل 4 لإبرا، بينما صنع كل لاعب منهما هدفا، خلال صداماتهما وجها لوجه.