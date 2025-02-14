رياضة

الزمالك المصري يقيل مدربه غروس ويعين بيسيرو

الزمالك https://pbs.twimg.com/media/GaVsY_1WIAAqxzc?format=jpg&name=large
الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 26 نقطة (مواقع التواصل)
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202506:44 م (توقيت مكة)

أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للفريق لمدة موسم ونصف موسم.

وقال الزمالك في بيان عبر حسابه على منصة إكس إن مجلس إدارة النادي قرر في اجتماعه الأخير تعيين البرتغالي بيسيرو (64 عاما) مدرب بورتو وسبورتنغ لشبونة الأسبق مدربا للزمالك بناء على ترشيح من لجنة التخطيط الرياضي.

José Vitor Peseiro Venezuela coach during a match against Equador at the Engenhão stadium for the Copa America 2021, at Estadio Olímpico Nilton Santos on June 20, 2021 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Thiago Ribeiro/NurPhoto via Getty Images)
بيسيرو مدرب الزمالك الجديد (غيتي)

وقال إن التعاقد مع بيسيرو جاء "بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظرا لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات".

ووجه الزمالك الشكر للمدرب السويسري كريستيان غروس وجهازه المعاون، وتقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله غروس ومساعدوه متمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وتولى غروس (70 عاما) المسؤولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه غوميز.

إعلان

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد 13 مباراة.

المصدر : رويترز

إعلان