كوريا الجنوبية تفوز بصعوبة على سوريا بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما

خسر منتخب سوريا للشباب 1-2 أمام نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في الصين.

وافتتح شين سونغ التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله بايك مين جيو الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما تكفل آلاند عبدي بإحراز هدف منتخب سوريا الوحيد في الدقيقة الـ60.

A sweet 🇰🇷 Korea Republic move gets the finish it deserves 👌#AFCU20 | #KORvSYR pic.twitter.com/amAU8iCqxf

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) February 14, 2025