كوريا الجنوبية تفوز بصعوبة على سوريا بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما

خسر منتخب سوريا للشباب 1-2 أمام نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في الصين.

وافتتح شين سونغ التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله بايك مين جيو الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما تكفل آلاند عبدي بإحراز هدف منتخب سوريا الوحيد في الدقيقة الـ60.

وتتصدر اليابان المجموعة الرابعة بعد فوزها على تايلند بثلاثية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الثالث من دون نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب تايلند.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث تلتقي سوريا مع اليابان، في حين تلعب تايلند مع كوريا الجنوبية.

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ويتأهل لدور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة لتمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.