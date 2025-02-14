موعد مباراة العراق ضد السعودية بكأس آسيا للشباب 2025 وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره العراقي في الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 تحت 20 عاما المقامة حاليا في الصين، بمسماها الجديد بعدما كان يطلق عليها سابقا بطولة آسيا تحت 19 سنة، وقنوات البث المباشر.

تقام المباراة يوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري، على ملعب باوان، وتنطلق الثانية والنصف عصرا (14:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بـ3 نقاط يليها العراق بنقطة واحدة ثم كوريا الشمالية بفارق الأهداف وأخيرا الأردن دون نقاط.

وانتهت مباراة الجولة الأولى في البطولة بفوز السعودية على الأردن 1-0، وتعادل العراق مع كوريا الشمالية 1-1.

التقى المنتخبان بهذه المرحلة العمرية في 3 مباريات سابقة انتهت مباراتان بفوز السعودية وواحدة بفوز العراق.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد العراق

ينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

beIN SPORTS 5 (تعليق أحمد البلوشي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية، هي قطر والعراق وسوريا والأردن واليمن والسعودية، تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط الجاري إلى الأول من مارس/آذار المقبل.

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ويتأهل، إلى الدور ربع النهائي، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.