ريال مدريد يحدد قلب دفاعه الموسم المقبل

يبدو أن ريال مدريد قد وقع اختياره على اللاعب الذي سيشغل مركز قلب الدفاع الموسم المقبل في ظل أزمة الإصابات التي تعصف بخطوطه الخلفية.

وأقحم المدرب كارلو أنشيلوتي لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني كقلب دفاع، كما قام بتصعيد راؤول أسينسيو من أكاديمية الكاستيا إلى الفريق الأول لحل أزمة الدفاع.

وتسير الأمور بشكل جيد نسبيا حتى الآن، لكن المدرب الإيطالي يدرك أن الفريق يحتاج إلى تعزيز خط دفاعه خصوصا بعد تأكد رحيل خيسوس فاييخو هذا الصيف.

ورغم وجود إيدير ميليتاو (27 عاما) وأنطونيو روديغر(31 عاما) ودافيد ألابا (32 عاما)، في الخط الخلفي فإن تقدم الثنائي الأخير في العمر يدفع النادي الملكي للسعي إلى ضخ دماء شابة. ولهذا السبب يقوم النادي حاليا بتمشيط السوق بحثا عن مدافع يناسب متطلبات الميرينغي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن لاعب أرسنال ويليام ساليبا البالغ من العمر 23 عاما، هو الذي وقع عليه اختيار إدارة النادي الملكي.

ويدرك ريال مدريد أنه إذا أراد الحصول على خدمات الدولي الفرنسي هذا الصيف، فسوف يتعين عليه تجهيز 80 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع "الغانرز" في 2027.

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شارك ساليبا مع أرسنال في 33 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم وسجل هدفين ضد مانشستر يونايتد وفولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمامه إلى تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا بعد سلسلة من الإعارات في فرنسا، تطور ساليبا ليصبح واحدا من أفضل المدافعين في العالم.