أنشيلوتي يرد على تكهنات انتقال فينيسيوس من ريال مدريد للدوري السعودي

قالت مصادر لرويترز أمس الخميس إن فينيسيوس يقترب من توقيع عقد جديد مع فريقه ريال مدريد، لكن انتقاله المزعوم إلى السعودية كان محور الاهتمام مرة أخرى في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا غدا السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسئم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من الرد على الأسئلة حول التكهنات التي تربط مهاجم فريقه فينيسيوس بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وردا على هذه التكهنات قال أنشيلوتي اليوم الجمعة للصحفيين بنبرة غاضبة "هناك الكثير من الأسئلة. هل سئمت من هذا الموضوع؟ نعم. هل أشعر بالقلق؟ لا. هل أراه سعيدا؟ نعم".

وأضاف: "نحن سعداء بوجوده معنا، لا يمكن أن أضيف أي شيء على ما قلته قبل أسبوع أو أسبوعين. لا نتحدث عن هذا الموضوع هنا، وهو لا يتحدث أيضا. ما أشاهده هو فينيسيوس القديم، بالكثير من الرغبة في القيام بالأمور الصحيحة. وقام بذلك بشكل جيد للغاية في المباراة الماضية".

وكانت تلك المباراة، هي تلك التي فاز فيها ريال مدريد 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا، والتي حصل فيها فينيسيوس على جائزة أفضل لاعب.

وكان البرازيلي هدفا للافتة من جماهير صاحب الأرض يظهر فيها رودري لاعب وسط مانشستر سيتي مع جائزة الكرة الذهبية مع تعليق "توقف عن البكاء بحرقة" في إشارة إلى قول فينيسيوس إنه يعتقد أنه كان يستحق الفوز بالجائزة.

وقال أنشيلوتي: "أراه متحفزا للغاية، خاصة بعد ما قدمه أمام مانشستر سيتي، لأنه كان تحت ضغط كبير وتحمل بشكل جيد للغاية وصنع الفارق في المباراة".

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وأضاف: "سواء تلقى عرضا أم لا، أستطيع أن أخبرك بما أراه هنا، وهو لاعب سعيد يريد أن يفعل الأشياء بشكل جيد ويصنع التاريخ مع هذا النادي".

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب، لكن أتلتيكو مدريد يتأخر عنه بنقطة واحدة وبرشلونة بنقطة أخرى، وبعد مباراتين من دون فوز في الدوري، يريد أنشيلوتي أن يرى فريقه يواصل الأداء الذي أظهره ضد سيتي.

وقال المدرب الإيطالي: "نحن متحفزون بشكل جيد، وهذه فرصة للحفاظ على الصدارة وهذا هو هدفنا. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا قدمنا أداء جيدا في المباراة الأخيرة وأعتقد أن علينا تأكيد ذلك".

وأضاف: "إنها مباراة علينا أن نكرر فيها كل الأمور الجيدة التي قمنا بها أمام سيتي".