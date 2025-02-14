الريان القطري يفوز ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

توج نادي الريان القطري -اليوم الجمعة- بلقب النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا للأندية للكرة الطائرة للرجال المقامة حاليا في البحرين بعد فوزه على السلام العماني بـ3 أشواط لصفر في المباراة الخامسة للبطولة التي ستختتم غدا السبت.

وبفوزه، تصدر الريان الترتيب العام بـ14 نقطة تحصل عليها من 5 انتصارات متتالية، بينما ظل السلام في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

وجاءت المباراة قوية من طرف الريان الذي حسم جميع أشواطها بتفوق كبير جاءت بواقع (25 – 17 و25 – 14 و25 – 15).

واستهل الريان مشواره في البطولة بالفوز على القادسية الكويتي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، ثم على الأهلي البحريني بـ3 أشواط دون مقابل، وعلى العربي بـ3 أشواط لشوطين، وعلى مصافي الشمال العراقي بـ3 أشواط دون مقابل، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على السلام العماني بثلاثية نظيفة.