موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الجولة الـ20 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة غدا السبت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت القاهرة.

وانتهت مواجهة الذهاب بالدوري بفوز كبير للاتحاد 7-1 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة).

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

SSC1 SD (تعليق عبد الله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويحتل "العميد" صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الثاني، ويرغب الاتحاد في مواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة للأسبوع الثاني تواليا، للمرة الأولى هذا الموسم.

بينما يسعى الوحدة للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 13 نقطة.

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