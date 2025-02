قصة البرازيلي غيمارايش لاعب نيوكاسل مع الرقم 39

رغم أن البرازيلي برونو غيمارايش حمل أرقاما مختلفة على قميصه طوال مسيرته الكروية، فإنه يتمسك أيضا بالرقم 39 الذي لعب به في موسمه الأول مع باراناينسي في عام 2017 ومنذ ذلك الحين، اعتاد لاعب خط الوسط على هذا الرقم.

ولم يكن الرقم 39 مجرد رقم حصل عليه غيمارايش بل أصبح جزءا من هويته كلاعب ويحمل قيمة عاطفية، على الرغم من أنه لا يستطيع ارتداءه مع منتخب البرازيل.

وكشف غيمارايش أن 39 هو رقم سيارة الأجرة التي يعمل عليها والده في ريو دي جانيرو، وقال "الرقم 39 يروي قصة أجمل مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه.. أعلم أن الناس يعتقدون أن هذا رقم غريب بالنسبة للاعب كرة قدم لكن بالنسبة لي هو رقم خاص، بل إنه أكثر من ذلك".

وأضاف لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي "إنه رقم سحري لقد منحني الرقم 39 كل شيء في الحياة. لقد أوصلني إلى نيوكاسل. لقد أطعمني، وكساني، ودفع لي ثمن رحلات الحافلات التي استغرقت 3 ساعات لتحقيق حلمي في أن أصبح لاعب كرة قدم".

وأوضح الدولي البرازيلي: "كان والدي يقود سيارة الأجرة الصفراء ليل نهار حتى أتمكن من الحصول على الطعام، الآن عندما يمشي في شوارع نيوكاسل يوقفه الناس ويسألونه عن الصور.. هذا التاكسي الأصفر أبقى حلمي حيا.. لن أنسى عندما كنت في الـ15 أبدًا أن والدي قاداني لمدة 5 ساعات إلى ساو باولو في سيارة أجرة صفراء".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما "كان والداي يأتيان لرؤيتي بسيارة الأجرة في عطلات نهاية الأسبوع. وحتى في يوم إجازته، لم يكن والدي يستطيع التخلي عن سيارة الأجرة الصفراء رقم 39".

سجل غيمارايش، الذي خاض 12 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، 5 أهداف في 40 مباراة مع نيوكاسل الموسم الماضي.

وشارك لاعب خط الوسط في مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، حيث يأمل النجم البرازيلي في تحقيق حملة ناجحة أخرى لفريق إيدي هاو.

