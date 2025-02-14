الطرابلسي يحدد هدفه الرئيسي مع منتخب تونس

وضع المدرب التونسي سامي الطرابلسي، التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 هدفا رئيسيا في مهمته الجديدة على رأس منتخب نسور قرطاج.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بتونس، إن استمراره مع المنتخب يتوقف على ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيتولى الطرابلسي قيادة منتخب تونس في ثاني تجربة له في هذا المنصب، بعد تجربة أولى بين عامي 2011 و2013 قاد فيها المنتخب إلى الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2011 في السودان.

وسيكون حمادي الدو هو المدرب المساعد للطرابلسي كما سيجري لاحقا تعيين مدرب مساعد ثان.

وقال المدير الرياضي في الاتحاد زياد الجزيري الفائز بكأس أفريقيا للأمم بتونس عام 2004: "سامي قائد ويملك الكاريزما. هو المدرب التونسي الوحيد الذي توج مع المنتخب في 2011 أشعر بأنه الاختيار الأمثل".

وستكون أولى مواجهات المنتخب تحت قيادة مدربه الجديد، ضد ليبيريا ثم مالاوي في مارس/آذار المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتتصدر تونس المجموعة العاشرة بعـ10 نقاط متقدمة على مالاوي بفارق الأهداف.

"من دون شروط"

وقال الطرابلسي: "جئت إلى المنتخب من دون شروط لتقديم الإضافة وسأسعى مع الجهاز الفني المساعد إلى أن نحقق المأمول".

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وأمام المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد التونسي بقيادة معز الناصري، مهمة صعبة لرد الاعتبار إلى الكرة التونسية بعد الأداء المخيب في آخر دورة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم في ساحل العاج 2023، والذي شهد مغادرة تونس من الدور الأول بعد خسارة مفاجئة ضد ناميبيا 0-1 وتعادلين أمام مالي 1-1 وجنوب أفريقيا سلبيا.

واضطرت تونس إلى انتظار الجولة قبل الأخيرة من تصفيات مجموعتها لضمان التأهل في المركز الثاني إلى نهائيات المغرب 2026، بعد أن أضاعت فرصة التصدر بخسارتها ضد غامبيا في الجولة الأخيرة بتونس 0-1.