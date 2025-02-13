الهلال يسعى لإقناع ليفربول بفسخ عقد صلاح

لم يفقد مسؤولو الهلال السعودي الأمل في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهم الآن يعيدون الكرة في محاولة لضم الدولي المصري مع نهاية الموسم الجاري.

ولا يزال صلاح منخرطًا في محادثات تجديد العقد مع ليفربول، ولا يزال هناك تفاؤل داخل النادي بأنه سيمدد، لكن إدارة الهلال عازمة على التعاقد مع مهاجم ليفربول قبل كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز.

وكشف الصحفي الشهير بن جاكوبسوو في موقع "غيف مي سبورت" عن تواصل بين مسؤول التفاوض في السعودية مع نادي ليفربول من أجل محاولة فسخ عقد صلاح بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف "التواصل مستمر مع ليفربول لمعرفة إمكانية وجود قيمة مالية لضم اللاعب المصري قبل فترة قصيرة من انتهاء عقده بشكل رسمي مع النادي".

وتابع "نعتقد أن ليفربول سيوافق على رحيل صلاح بشكل مبكر قبل نهاية عقده إذا لم يمدد التعاقد، ودون الحصول على مقابل من الهلال، إذا قرر اللاعب ترك أنفيلد والذهاب إلى السعودية".

ولم يتوصل المصري لاتفاق لتمديد تعاقده مع ليفربول، ويستطيع الانضمام لأي فريق مجانا الصيف المقبل.

لكن في ظل إقامة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز، فإن مشاركة صلاح مع الهلال تتطلب موافقة الريدز، حتى دون تجديد عقده.

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وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بوجود فترة انتقالات "استثنائية" خلال الفترة 1-10 يونيو/حزيران، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وإذا اختار صلاح مغادرة ليفربول، فسيتطلب منه إنهاء عقده مع النادي قبل شهر كامل تقريبًا من نهاية الموسم.

وينتهي الدوري الإنجليزي في 25 مايو/أيار المقبل، بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 من الشهر ذاته. وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بعدها بشهر واحد وبالتحديد في 30 يونيو/حزيران.

ويتمتع مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين بعلاقة ممتازة مع صلاح. ولا توجد حاجة كبيرة لإعادة الاتصال رسميًا بصلاح بشروط جديدة، حيث لا تزال البيانات المالية السابقة من عرض الاتحاد في صيف 2023 على الطاولة.

ولدى صلاح فرصة لكسب أكثر من 190 مليون يورو في الموسم، وهي حزمة مماثلة لحزمة كريستيانو رونالدو، مع النصر.