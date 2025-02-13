بداية متواضعة لنيمار مع سانتوس

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لانتقادات لاذعة من صحافة بلاده، بسبب أدائه المتواضع في المباراتين الأولى والثانية، اللتين شارك فيهما مع فريق سانتوس إثر عودته إليه مؤخرا بعد مسيرة مخيبة مع الهلال السعودي.

وانضم نيمار (33 عاما) إلى فريقه الأم سانتوس في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع الهلال.

وشارك نيمار في مباراتين مع سانتوس، إذ لعب بديلا في الأولى ضد بوتافوغو في دوري باوليستا البرازيلي (1-1)، قبل أن يتواجد في التشكيلة الأساسية أمام غريميو نوفوريزونتينو يوم الأحد الماضي.

وفي المواجهتين لم يقدم اللاعب البرازيلي ما كان متوقعا منه، وبدت أرقامه هزيلة جدا، حيث حصل على تقييم متدنٍ بلغ 6.1 في المواجهة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب البرازيلي لا يزال يفتقر إلى الإيقاع اللازم لتحمل متطلبات خوض مباراة كاملة بعد فترة طويلة من عدم اللعب، كما تعرض لرقابة شديدة ساهمت في الحد من قدراته.

Neymar Jr vs Botafogo Let it all work out 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/47nBaaOY2i — Hugo ✞ (@HugoFilmz28) February 6, 2025

وأضافت "من الواضح أن نيمار غير قادر في الوقت الحالي على الاقتراب من أفضل نسخة له كلاعب كرة قدم، والأرقام تثبت ذلك في أول 120 دقيقة لعب مع فريقه الجديد سانتوس".

إعلان

وأمضى نيمار 75 دقيقة داخل الملعب في المباراة الثانية ضد غريميو قبل استبداله، دون أن يترك أي بصمة تُذكر، ليترك مبكرا الكثير من علامات الاستفهام حول مستواه كما تقول الصحيفة.

ونجح نيمار في تمرير 22 كرة من أصل 28 (بنسبة نجاح بلغت 78.5%)، ولم ينجح في أي مراوغة، وفي 16 مواجهة مع المنافسين نجح 4 مرات فقط (25%) وارتكب 4 أخطاء.

لكن البيانات الأكثر أهمية هي خسارته الكرة 24 مرة مقابل 13 في المواجهة الأولى ضد بوتافوغو، حيث لعب 45 دقيقة بلغت فيها نسبة نجاح تمريراته 77%، ونسبة نجاح مراوغاته 38% فقط، مع كسبه 46% من المواجهات ضد منافسيه.

في المباراة ضد بوتافوغو، لم يتمكن من التسديد سوى مرة واحدة على المرمى، بينما في المواجهة ضد غريميو لم تصل أي من تسديداته إلى المرمى، والتسديدة الوحيدة التي سددها تصدى لها أحد المدافعين قبل أن تقترب من الخشبات الثلاث.

وبشكل عام خلال الـ120 دقيقة التي خاضها حتى الآن مع سانتوس خسر اللاعب 37 كرة، وارتكب 9 أخطاء، بمعدل خطأ واحد كل 14 دقيقة.

وترى الصحيفة الإسبانية أن تأثير وصول نيمار إلى سانتوس أصبح واضحا خارج الملعب فقط من حيث اهتمام وسائل الإعلام وتهافت الإعلانات عليه، أكثر منه داخل الملعب.

وانتقد المعلق الرياضي البرازيلي جوكا كفوري مواطنه قائلا "نيمار لا يملك الإيقاع اللازم للعب كرة القدم الاحترافية، لا ضد غريميو، ولا ضد أي فريق آخر، ولا يفوز في أي مبارزات".

وأضاف "يتعين عليه التدرب كثيرا والركض كثيرا ليصبح ما نطلق عليه لاعب كرة قدم مرة أخرى".

فيما أعرب الصحفي ميلتون نيفز عن اعتقاده بأن "نيمار سوف ينتهي به الأمر إلى تحويل المدافعين المتوسطين لنجوم".