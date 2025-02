بداية متواضعة لنيمار مع سانتوس

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لانتقادات لاذعة من صحافة بلاده، بسبب أدائه المتواضع في المباراتين الأولى والثانية، اللتين شارك فيهما مع فريق سانتوس إثر عودته إليه مؤخرا بعد مسيرة مخيبة مع الهلال السعودي.

وانضم نيمار (33 عاما) إلى فريقه الأم سانتوس في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع الهلال.

وشارك نيمار في مباراتين مع سانتوس، إذ لعب بديلا في الأولى ضد بوتافوغو في دوري باوليستا البرازيلي (1-1)، قبل أن يتواجد في التشكيلة الأساسية أمام غريميو نوفوريزونتينو يوم الأحد الماضي.

وفي المواجهتين لم يقدم اللاعب البرازيلي ما كان متوقعا منه، وبدت أرقامه هزيلة جدا، حيث حصل على تقييم متدنٍ بلغ 6.1 في المواجهة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب البرازيلي لا يزال يفتقر إلى الإيقاع اللازم لتحمل متطلبات خوض مباراة كاملة بعد فترة طويلة من عدم اللعب، كما تعرض لرقابة شديدة ساهمت في الحد من قدراته.

