سر احتفال خوسانوف مدافع مان السيتي بعيد ميلاده 4 مرات طوال حياته

نجح المدافع الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من لانس الفرنسي.

وفاز السيتي السبت الماضي بصعوبة على ليتون أورينت 2-1 ليبلغ الدور الخامس من كأس الاتحاد، ويدين بجزء من الفضل في ذلك لخوسانوف الذي كان يخوض مباراته الثانية وسجل بعد 11 دقيقة من دخوله بديلا هدف التعادل.

وشارك خوسانوف في الشوط الثاني في وقت كان فيه مانشستر سيتي متأخرا بهدف دون رد، قبل أن ينجح -أول لاعب أوزبكي في تاريخ الدوري الإنجليزي- في إدراك التعادل بعدما اصطدمت برأسه تسديدة زميله ريكو لويس وأكمل طريقها نحو الشباك.

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal 🇺🇿 #EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY

وظهر خوسانوف بشكل جيد في تلك المباراة على النقيض مما كان عليه الأمر في أول ظهور له عقب انتقاله للسيتي، إذ ارتكب هفوات وعاش كابوسا في المباراة ضد تشلسي الشهر الماضي.

وتسبب خوسانوف أمام "البلوز" بهدف ضد فريقه في الدقائق الأولى، ونال بطاقة صفراء وكاد أن يتعرض للطرد، قبل أن يسارع المدرب بيب غوارديولا إلى استبداله.

وبعيدا عن الجانب الفني للاعب البالغ من العمر 20 عاما، تساءل الحساب الرسمي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل ساخر عمّا إذ بات يمكن اعتبار خوسانوف أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة.

The FA Cup's youngest ever goalscorer? 🇺🇿😅

Abdukodir Khusanov was born on the 29th February 2004, which is a leap year, meaning he has celebrated his actual birthday only 5 times in his life 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/agT3lNDlbH

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025