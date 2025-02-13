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سر احتفال خوسانوف مدافع مان السيتي بعيد ميلاده 4 مرات طوال حياته

خوسانوف سجل هدفه الأول مع مانشستر سيتي (غيتي)
13/2/2025

نجح المدافع الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من لانس الفرنسي.

وفاز السيتي السبت الماضي بصعوبة على ليتون أورينت 2-1 ليبلغ الدور الخامس من كأس الاتحاد، ويدين بجزء من الفضل في ذلك لخوسانوف الذي كان يخوض مباراته الثانية وسجل بعد 11 دقيقة من دخوله بديلا هدف التعادل.

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وشارك خوسانوف في الشوط الثاني في وقت كان فيه مانشستر سيتي متأخرا بهدف دون رد، قبل أن ينجح -أول لاعب أوزبكي في تاريخ الدوري الإنجليزي- في إدراك التعادل بعدما اصطدمت برأسه تسديدة زميله ريكو لويس وأكمل طريقها نحو الشباك.

وظهر خوسانوف بشكل جيد في تلك المباراة على النقيض مما كان عليه الأمر في أول ظهور له عقب انتقاله للسيتي، إذ ارتكب هفوات وعاش كابوسا في المباراة ضد تشلسي الشهر الماضي.

وتسبب خوسانوف أمام "البلوز" بهدف ضد فريقه في الدقائق الأولى، ونال بطاقة صفراء وكاد أن يتعرض للطرد، قبل أن يسارع المدرب بيب غوارديولا إلى استبداله.

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وبعيدا عن الجانب الفني للاعب البالغ من العمر 20 عاما، تساءل الحساب الرسمي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل ساخر عمّا إذ بات يمكن اعتبار خوسانوف أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة.

ولا شك في أن الكثير من اللاعبين الأصغر سنا من خوسانوف سجلوا أهدافا في البطولة العريقة، لكن مبعث تساؤل الحساب هو التاريخ الفريد ليوم مولد اللاعب الأوزبكي، الذي أبصر النور في طشقند يوم 29 فبراير/شباط 2004.

ويعتبر يوم 29 فبراير/شباط حالة نادرة، إذ إنه الوحيد الذي لا يتكرر في كل سنة، بل يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، مما يعني أن خوسانوف احتفل بيوم ميلاده 4 مرات فقط طوال حياته، وسيفعل ذلك للمرة الخامسة هذا العام.

وانتقل خوسانوف إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو، علما أن لانس ضمه في 2023 مقابل 100 ألف يورو فقطـ، أي أنه كسب 400 ضعف ما دفعه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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