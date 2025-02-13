فليك يقترب من تحطيم رقم غوارديولا المذهل مع برشلونة

يقترب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني -في موسمه الأول- من تحطيم رقم مميز كان بحوزة بيب غوارديولا المدرب الأكثر تحقيقا للنجاح في تاريخ النادي الكتالوني.

وتولى فليك قيادة "البلوغرانا" الصيف الماضي خلفا لتشافي هيرنانديز، ومنذ وصوله يحقق الفريق نتائج مبهرة وينافس حاليا على كافة البطولات التي يشارك فيها، كما حصد أولى بطولاته وهي كأس السوبر الإسباني.

ويتأخر برشلونة حاليا بفارق نقطتين عن متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، ونقطة عن الوصيف أتلتيكو، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك وإلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة المجموعة الموحدة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو الاثنين المقبل ستحمل خبرا جيدا لفليك في حال فوز الفريق الكتالوني، إذ سيتفوق حينها على غوادريولا في نسبة الانتصارات مع "البارسا".

ويشترك المدربان (فليك وبيب) في عدة أمور من بينها أنهما الوحيدان في تاريخ كرة القدم اللذان فازا بالسداسية، إذ فعلها غوارديولا عام 2009 مع برشلونة، وكررها فليك عام 2020 مع بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة "في موسمه الأول مع الفريق الأول لبرشلونة، حقق غوارديولا الثلاثية حيث فاز بالدوري بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وتوج بكأس الملك على حساب أتلتيك بلباو 4-1 في النهائي، كما حصد دوري الأبطال بتجاوزه مانشستر يونايتد 2-0 في نهائي روما".

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وتابعت "بعد مرور 15 عاما، يسير فليك على الطريق الصحيح لتكرار هذا الإنجاز، على الرغم من أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل. وربما يتفوق عليه أيضا، إذ يأتي ذلك من خلال التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، وهي البطولة التي لم يشارك فيها برشلونة في أول موسم لغوارديولا لأنه لم يتأهل إليها.

ويحتاج فليك الآن لفوز واحد للتفوق على غوارديولا في إنجاز شخصي مهم يتعلق بنسبة الانتصارات، على الرغم من أن هذا سيكون رقما قياسيا مؤقتا، حيث يمكن أن يختلف اعتمادا على النتائج التالية.

وبعد تجاوز منتصف الموسم، خاض برشلونة تحت قيادة فليك 36 مباراة في جميع البطولات، فاز في 26 منها، مقابل 10 تعثرات شملت الخسارة أمام موناكو وأوساسونا وريال سوسيداد ولاس بالماس وليغانيس وأتلتيكو مدريد، والتعادل أمام سيلتا فيغو وبيتيس وخيتافي وأتلانتا.

معدل انتصارات فليك وغوارديولا مع برشلونة:

بيب غوارديولا : 179 فوزا في 247 مباراة (72.47%)

: 179 فوزا في 247 مباراة (72.47%) فليك: 26 فوزا في 36 مباراة (72.22%).

وتشير الصحيفة إلى أنه في حال فوز برشلونة على ضيفه رايو يوم الاثنين على ملعب مونتجويك فإن معدل انتصارات فليك سيكون 72.97%، وهو أعلى بـ5 أعشار من رقم غوارديولا.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة أمام رايو فهو بحسب "آس" يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويحتل المركز السادس في الليغا ولم يخسر في آخر 9 مباريات، ولن يكون فريسة سهلة.

وقارنت الصحيفة بين أرقام فليك خلال حقبته المليئة بالنجاحات مع بايرن ميونخ، وغوارديولا مع برشلونة والتي كانت بدورها حافلة بالبطولات، وقد استمر الأول مع "البافاري" موسمين مقابل ثلاثة للثاني مع الفريق الكتالوني.

وفاز بايرن بقيادة فليك في 70 مباراة من أصل 86 مباراة (بنسبة 81.4%) منها 23 فوزا متتاليا بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2020، أما برشلونة غوارديولا ففاز في 121 مباراة من أصل 161 (بنسبة 75.16%).

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وعلى صعيد الأهداف، يملك غوارديولا رقما يصعب كسره مع برشلونة حينما سجل الفريق تحت قيادته 190 هدفا موسم 2011-2012، وهو رقم قياسي على مستوى أوروبا بشكل عام.

في المقابل، ومنذ وصول فليك، سجل برشلونة 106 أهداف، وفي أفضل السيناريوهات يتبقى له 25 مباراة حتى نهاية الموسم، وسيحتاج إلى تسجيل متوسط ​​3.36 أهداف كل مباراة للوصول إلى رقم غوارديولا.