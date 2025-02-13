الاتحاد الليبي يحول إعارة "كهربا" من الأهلي المصري لعقد نهائي

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم -الأربعاء- تفعيل بند شراء المهاجم محمود عبد المنعم (كهربا) بصفة نهائية بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

وانتقل كهربا (30 عاما) إلى الاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في الشهر الماضي. وسجل هدفا في مباراتين مع الفريق.

وقال الاتحاد عبر حسابه على فيسبوك "بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب، قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم محمود كهربا".

وسبق لكهربا، الذي شارك في 31 مباراة دولية مع منتخب مصر، خوض تجارب في تركيا وسويسرا والبرتغال بالإضافة للعب مع الاتحاد السعودي.

ولم يكن كهربا ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب مارسيل كولر، ليشارك في 9 مباريات فقط في كل المسابقات مع الأهلي هذا الموسم سجل خلالها هدفين.