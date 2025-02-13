موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الجولة الـ20 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (السابعة بتوقيت القاهرة).

انتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز الهلال 3-صفر على الرياض.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والرياضة

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD (تعليق مشاري القرني)

SSC1 SD (تعليق مشاري القرني)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 54 انتصارا، مقابل 5 انتصارات فقط للرياض، في حين انتهت 18 مباراة بينهما بالتعادل.

يحتل الهلال المركز الثاني بالدوري السعودي (47 نقطة) خلف الاتحاد المتصدر بنقطتين، ويأتي الرياض في المركز السابع برصيد 28 نقطة.